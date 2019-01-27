شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ملتقى نظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 شعبان عام 1440، الموافق 8 إلى 10 أبريل عام 2019، بفندق شيراتون الدمام.

» أفضل الفرص

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي، أن ملتقى نظم المعلومات الجغرافية بالمملكة يعد واحدا من الأحداث الكبرى التي تجمع الخبراء والشركات والمسؤولين في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستويين المحلي والدولي، فخلال هذا الحدث، الذي سينعقد لمدة ثلاثة أيام، سيتمكن الحضور من الاستفادة من الجلسات القوية للملتقى مع لفيف من الخبراء والاستشاريين لمناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.

» معرض دولي

وأشار د. القاضي إلى أن الملتقى سيشهد معرضا دوليا كبيرا يجمع عددا من الشركات المحلية والدولية لتسويق تقنياتها وعرض خبراتها المبتكرة على نحو مباشر أمام صانعي القرار والمشاركين والزوار، فهذا الحدث يعد فرصة جيدة للتعرف على الشركات ورجال الأعمال والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

» عدة موضوعات

وأضاف د. القاضي، إن الملتقى سوف يناقش المواضيع التالية (نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، نظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، نظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، نظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية). ودعا المهتمين للتسجيل لحضور الملتقى من خلال الرابط ‏ https:/‏/‏www.iau.edu.sa/‏ar/‏saudigis/‏saudigis-registration-form1.