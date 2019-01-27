شكرا لقرائتكم خبر عن المطيري إلى رتبة «عقيد» والان نبدء بالتفاصيل



< Previous PageNext Page > يتلقى المقدم فهد بن عايش المطيري مدير شرطة مطار الملك فهد الدولي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته لرتبة (عقيد).. تهانينا.. مبروك.

كانت هذه تفاصيل خبر المطيري إلى رتبة «عقيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.