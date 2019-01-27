شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يطلع على أنشطة «الإغاثة» العالمية والان نبدء بالتفاصيل
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن جهود الهيئة وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، إضافة لجهودها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.
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