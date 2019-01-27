شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يطلع على أنشطة «الإغاثة» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

التقى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي د.عبدالعزيز سرحان، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن جهود الهيئة وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، إضافة لجهودها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.