شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مركز «ريادة اجتماعية» بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وتنص الاتفاقية على تأسيس وتشغيل المركز وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية والاستشارية التي تسهم في تشجيع وتحفيز العمل الاجتماعي المؤسسي بمنطقة مكة المكرمة. وسيعمل مركز الريادة الاجتماعية على تعزيـز مفاهيـم وأدوات الريادة المجتمعية، واحتضان الأفكار المختصـة بخدمة المجتمع، وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة لتحويل المبادرات المجتمعية إلى مؤسسات ريادة مجتمعية ذات نموذج عمل مستدام، قادرة على تحقيق أهدافها الإسهام فـي تنميـة المجتمع، إضافة إلى المشاركة في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب والفتيات من رواد العمل الاجتماعي في خدمـة مجتمعهم، ورفع مستوى وعيهم تجاه القضايا المجتمعية.
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