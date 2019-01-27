شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مواعيد مستشفى قوى الأمن إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الخدمة سعيا من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة إلكترونيا لليوم التالي حسب الأوقات المناسبة لهم، ودون الحاجة لحضورهم الشخصي، وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقي العلاج وكسب رضاهم.
وتتميز بوابة خدمات المرضى الإلكترونية بتقديمها للعديد من الخدمات يأتي في مقدمتها اختيار العيادات التي يرغب المستفيد في الحصول على موعد لديها سواء في عيادات طب الأسرة بالمستشفى أو في العيادات الشاملة في غرب الرياض، والاستعلام عن المواعيد، وعن الأدوية التي تم صرفها، وجاهزية التقرير الطبي، وتقارير الأشعة، وطلب إعادة صرف الدواء، وطباعة إشعار مراجعة، فضلا عن الاطلاع على صور الأشعة، وإمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها، والتواصل مع أقسام المستشفى المختلفة، وغيرها من الخدمات كالاستعلام عن بيانات أفراد العائلة، ورقم الملف الطبي، ومعلومات المريض الأساسية.
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