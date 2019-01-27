شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 5 آلاف يمني بعيادات مركز الملك سلمان «المتنقلة» والان نبدء بالتفاصيل

عالج الفريق الطبي المتنقل التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 آلاف و983 مريضا في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة والقرى المجاورة لها في محافظة الحديدة، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 وحتى 25 يناير 2019م.

ويقدم الفريق خدماته للمرضى في المخيمات والقرى البعيدة عن العيادات الطبية التي أنشأها المركز في المخيم، ويضم الفريق المتنقل طبيبا عاما، وعامل تحصين، وعامل تغذية، إضافة إلى صيدلي متخصص لصرف الأدوية، إلى جانب توزيع نشرات للتثقيف الصحي.

ويقوم الفريق يوميا بجولة على أماكن وتجمعات النازحين وسكان المناطق القروية البعيدة، الذين تسببت الطرق الوعرة وعدم توفر مواصلات بصورة مستمرة في صعوبة وصولهم إلى العيادات الطبية التي أقامها المركز.

وتضم العيادات الطبية التي أنشأها المركز لتقدم خدماتها للنازحين من الحديدة إلى مديرية الخوخة، عيادات وأقسام الطوارئ، والباطنية، والنساء والولادة، والتحصين، والتغذية، وقسما لتنويم النساء، وآخر لتنويم الرجال، إضافة إلى الصيدلية والمختبر، وهي ضمن سلسلة من المشروعات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لنازحي محافظة الحديدة.