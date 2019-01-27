شكرا لقرائتكم التعليم تودع لمنسوبيها 6 أيام من العلاوة السنوية فقط ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد عدد كبير من منسوبي وزارة التعليم ايداع العلاوة السنوية ناقصة قبل قليل .

وبينوا أن المبلغ الذي تم إيداعه يشكل 6 أيام فقط من مبلغ العلاوة السنوية والتي يفترض أن يتم ايداعها كاملة مع راتب هذا الشهر.

وكانت الخدمة المدنية أكدت في تغريدة سابقة أن الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب لا تختص بها وزارة الخدمة المدنية؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

إجراءات صرف العلاوة السنوية:

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.



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