شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يشهد إطلاق أول مركز للريادة الاجتماعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز إطلاق أول مركز للريادة الاجتماعية يسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات لإيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية.

ويُعد المركز أحد أهم مخرجات ومبادرات لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة، التي عملت على استقطاب غرفة جدة، وشركة غدن، والبنك الأهلي، ممثلا في وحدة المسؤولية الاجتماعية، للتعاون في إطلاق تأسيس وتشغيل مركز الريادة الاجتماعية.

وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة جدة والبنك الأهلي، ممثلا في وحدة المسؤولية الاجتماعية، لدعم المركز بالبرامج المتخصصة، إذ تنص الاتفاقية على تأسيس وتشغيل المركز، وكذلك إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية والاستشارية التي تسهم في تشجيع وتحفيز العمل الاجتماعي المؤسسي بمنطقة مكة المكرمة.

وسيعمل مركز الريادة الاجتماعية على تعزيز مفاهيم وأدوات الريادة المجتمعية، واحتضان الأفكار المختصة بخدمة المجتمع وتطويرها، وتوفير البيئة المناسبة لتحويل المبادرات المجتمعية إلى مؤسسات ريادة مجتمعية ذات نموذج عمل مستدام، قادرة على تحقيق أهدافها والإسهام فـي تنميـة المجتمع، إضافة إلى المشاركة في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب والفتيات من رواد العمل الاجتماعي في خدمـة مجتمعهم، ورفع مستوى وعيهم تجاه القضايا المجتمعية.