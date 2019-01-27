شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 2.7 مليون معتمر إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 3.270.164 تأشيرة عمرة حتى يوم الخميس الماضي. وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2.791.438 معتمرا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 449.770 معتمرا، منهم 321.006 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 128.764 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2.341.668 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس خمسة جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات العمرة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.020موظفا، منهم 8.293 من الذكور، و1.727 من الإناث.

وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين 3 وسائل نقل، إذ وصل عبر المنافذ الجوية 2.478.416 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 294.572 معتمرا، وسجل وصول 18.450 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 729.117، تليها إندونيسيا 478.513، بعدها الهند 325.838، ثم اليمن 158.453، وخامسا ماليزيا بـ151.453 معتمرا، وتأتي بعدها كل من؛ تركيا 109.049، مصر 102.479، الجزائر 98.636، الأردن 73.270، و بنغلاديش 69.045 معتمرا.