شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: ربط 1000 عقار بالمياه.. ومبادرة لضخها في 11 حياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أطلقت شركة المياه الوطنية، مبادرة ذاتية فريدة من نوعها بمدينة جدة، تهدف إلى تخفيض كميات المياه الموزعة عبر «الصهاريج» وضخها عن طريق الشبكات لشريحة واسعة من عملائها في عدد من الأحياء، واستهدفت المبادرة 11 حياً سكنياً ذات كثافة سكانية عالية بمنطقة الفيصلية وسط مدينة جدة، وعدد من الأحياء تقدر كثافتها السكانية بـ800 ألف نسمة، شملت: البوادي، الفيصلية، الخالدية، المحمدية، النعيم، النهضة، الربوة، الروضة، السلامة، الشاطئ والزهراء، إذ تخدم هذه المبادرة بشكل مباشر أكثر من 37 ألف توصيلة منزلية وعقار بمدينة جدة للأحياء المستفيدة.

وكشفت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات ربط 1000 توصيلة منزلية في حي الصواعد ومخطط قويزة شرق محافظة جدة وحي الأصالة شمال المحافظة، ضمن خططها المستقبلية لزيادة نسب التغطية بشبكات المياه.

وقالت الشركة: «تنفيذ المبادرة جاء بجهد مشترك ومتكامل من فريق العمل في وحدة أعمال مدينة جدة وإدارتها التشغيلية، ونتج عنها تنفيذها تخفيض 15.000 متر مكعب يومياً من المخصص للصهاريج بمحطة الفيصلية، وضخ هذه الكمية بالشبكات للأحياء المستفيدة، التي تعادل 8% من المخصص الإجمالي اليومي للأشياب»، مبينة أن معدل الإمداد بالمياه في جداول الضخ والنوبات تحسن بمعدل 15% بشكل إجمالي وبزيادة في فترات الضخ للأحياء المستفيدة، بلغ معدلات الضخ الكافي في بعضها.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن المشروع المزمع تنفيذه في حي الصواعد ومخطط قويزة سيخدم 700 عقار، بينما يخدم مشروع حي الأصالة (الصالة الشمالية) 300 عقار، مبيناً أن فرق عمل خدمات العملاء والفرق الفنية جاهزة لمباشرة الطلبات وتنفيذها.