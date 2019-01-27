شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة الطائف لـ «الأكاديميين»: أعدّوا طلاباً عالميين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

دعا مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدين من الابتعاث من منسوبي الجامعة إلى الحرص على خدمة الطلاب والطالبات، والعمل على إعدادهم أشخاصا عالميين في عالم اليوم شديد التقارب، وإخراجهم للمجتمع عناصر فاعلة فيه.

وطالب زمان المشاركين في برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدين من الابتعاث، إلى الارتقاء بقدراتهم الشخصية من خلال التطوير المستمر، سواءً على مستوى التخصص أو التواصل العلمي والأكاديمي. وقال: «أعضاء هيئة التدريس والأكاديميون هم نخبة المجتمع، فهم يحملون أعلى الدرجات العلمية، لكن هذه المكانة لها متطلبات أهمها بذل العلم والحرص عليه، والمحافظة على سمعة المنتمين لهذا المجتمع». وأكد مدير جامعة الطائف ضرورة الالتزام العالي بالمعايير والأخلاق العلمية في التدريس الجامعي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، وفق أفضل الممارسات، لتقديم مثال يحتذى ضمن منسوبي هذا المجتمع «النخبوي» لأعضاء هيئة التدريس أو المجتمع الأكبر خارج الجامعة.

وأطلقت جامعة الطائف الثلاثاء الماضي برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدين من الابتعاث من منسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1439/1440، ليومين متتاليين، مستهدفاً تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد من المواطنين المعينين وكذلك المتعاقدين من الجنسيات الأخرى، إضافة إلى العائدين والعائدات من الابتعاث خلال الأشهر الـ4 الماضية.