شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس: برامج أكاديمية لدعم صناعة السياحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر البقمي، أن من أولويات الكلية دعم الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع مهارات الطلاب وخوضهم تجارب عملية، والإسهام في تعريف أبنائنا الطلاب بالفرص الوظيفية في هذا المجال، لافتاً الانتباه إلى إطلاق حزمة من برامج الدراسات العليا والدبلومات المهنية الداعمة لقطاع الفعاليات والمؤتمرات تزامناً مع الندوة التي تنظمها الكلية غدا (الإثنين) المخصصة «صناعة الفعاليات والاستثمار بها».

وأوضح البقمي، أن إقامة هذه الندوة تُعد إحدى مبادرات الجامعة لدعم صناعة الفعاليات والمؤتمرات، التي تهدف إلى تعزيز إسهام المتخصصين في هذا المجال ممثلاً بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة الذي يُعد الفريد من نوعه في المملكة والشرق الأوسط، بالتعاون مع عدد من صنّاع المعارض والفعاليات بالمملكة وعرض تجاربهم مع القطاع الحكومي والخاص، وفتح الفرص لهم للاستثمار في ظل التحول الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030.