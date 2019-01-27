شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قارب يصطاد بالقراقير والصخاوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

ضبطت وحدة الثروة السمكية بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة قارب صيد يستخدم أدوات مخالفة لنظام الثروات المائية الحية (9 قراقير، صخاوي) مصنعة من الحديد غير المتوافق مع مادة الصنع والمقاسات المسموح بها في صيد الأسماك.

وأوضح مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة المهندس ردة بن عبادل الزهراني، أنه بناء على ضبط المخالفات تمت مصادرة تلك الأدوات والتحفظ عليها وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق مالك القارب المخالف كونها مخالفة لنظام صيد وحماية واستثمار الثروات المائية الحية بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية وسيتم تطبيق العقوبات بموجب القوانين التي تنص على مثل هذه الحالات.

وشدد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، على أهمية الجولات الرقابية للحد من مخالفات الصيد مما ينعكس إيجاباً على تنمية الثروات المائية الحية والبيئة البحرية بشكل عام.