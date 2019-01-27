شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يشيد بتكريم هيئة التطوير كأفضل جهة حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

حث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، منسوبي هيئة تطوير المنطقة على مواصلة التميز بما يعود بالنفع على المنطقة إنساناً ومكاناً، انطلاقاً من دورها التنموي والحيوي الذي تضطلع به.

وقدم شكره للهيئة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية اعتمدت مبادراتها من بين 32 جهة حكومية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية 2030.

من جانبه، أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن ما تحظى به الهيئة من دعم من لدن القيادة، والتوجيهات الدائمة لأمير المنطقة أثمرت ولله الحمد عن هذا التميز والريادة.

وأثنى على جهود منسوبي هيئة تطوير المنطقة وما حققته مبادراتها في سبيل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

يذكر أن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن كرّم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة كأفضل جهة حكومية تحقق معايير البرنامج وتعتمد مبادراتها من بين 32 جهة حكومية، ضمن رؤية المملكة 2030.

من ناحية أخرى، اطلع الأمير خالد الفيصل على الأعمال التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية، من قروض اجتماعية وإنتاجية بدون فائدة، وكذلك ما يقدمه من خدمات غير مالية.

جاء ذلك لدى لقائه بمقر الإمارة في جدة، المدير العام للبنك إبراهيم الراشد يرافقه عدد من مسؤولي البنك.

وبحسب الراشد، قدم البنك دعما تجاوز 19.8 مليار ريال في الجانب الاجتماعي كقروض الزواج والترميم والأسر، وفي الجانب الإنتاجي، جرى تمويل 490 ألف مواطن ومواطنة كقروض اجتماعية، أما في جانب التمويل فجرى تمويل أكثر من 16301 مشروع بقيمة تجاوزت مليار ريال، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع متناهية الصغر دعم 16 جمعية ترعى 8000 أسرة منتجة بقيمة 122 مليون ريال.

وفي جانب البرامج غير المالية، بين الراشد أن البنك قدم بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في المنطقة حزمة من الدورات التدريبية والاستشارات للرياديين، شملت عدداً من المنتجات التي تصب في رفع الوعي المالي والإداري لدى الشباب والفتيات، حتى يتمكنوا من الانخراط في السوق، استفاد منها 4139 متدربا من خلال عقد 58 دورة تدريبية واستشارات.

في شأن آخر، استمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن جهود الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة.

كما تعرف، خلال لقائه في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز سرحان، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة، على جهودها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.