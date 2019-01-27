شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل طلابي مع «خطة الحياة» في إثنينية الحوار الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تفاعل الكثير من الطلاب والطالبات مع إثنينية الحوار التي نظمتها إدارة البرامج الشبابية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، واستضافت خلالها مستشار تنمية القيادات الشابة وتحديد مسار التخصص الحياتي المهندس سليمان الهويسين، الذي تحدث عن تصميم خطة الحياة.

وأكد الهويسين أهمية أن يقوم كل فرد بقياس ومتابعة مدى الإنجاز والنجاح الذي تم تحقيقه في الحياة الشخصية، وذلك من خلال قياس ما تم إنجازه من الخريطة التي رسمها للحياة، وهل تم تحقيق النجاح أم لا. يذكر أن «إثنينية الحوار» تعد إحدى المبادرات الشبابية التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كمشروع شبابي أسبوعي مستدام، وهي عبارة عن منصة أسبوعية خصبة تفتح بابا لحوارات الشباب وإبراز قدراتهم، بما يسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون وثقافة الحوار المستند إلى الثوابت الدينية والوطنية لتعزيز ثقافة الحوار وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش المجتمعي التي تُثري النسيج الاجتماعي المتنوع انطلاقا من ثوابت الشباب السعودي الدينية والوطنية.