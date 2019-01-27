شكرا لقرائتكم خبر عن «أموال القاصرين» تعد برنامجاً حاسوبياً لاستعادة مفقودات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحثت لجنة الحج والعمرة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في اجتماعها الأول الذي عقدته أخيرا في مقرها بالرياض، نقل كامل الاختصاص ذات العلاقة بمهمات الهيئة من وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للهيئة، وإعداد برنامج حاسوبي للمفقودات يسهل عملية استرجاع بيانات أي قطعة وتسليمها.

وأكد الرئيس المكلف بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عبدالرحمن بن حمود الضحيان أن الاجتماع الأول للجنة الحج والعمرة بالهيئة، الذي عقدته أخيرا في مقرها بالرياض، يأتي من أجل الإعداد المبكر لأعمال الحج خدمة لضيوف الرحمن، مبينا حرص منسوبي الهيئة على الإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تقديم خدمات مثالية في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمة ذلك حجاج بيت الله الحرام.

ورفع الضحيان الشكر لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على الدعم الذي تلقاه الهيئة عموما، ولجنة الحج خصوصا، مما كان له بالغ الأثر في مشاركة الهيئة في أعمال الحج، مشيدا بالمتابعة والتوجيه الذي تلقاه الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ورحب رئيس الهيئة بأعضاء اللجنة، معربا عن شكره لهم والعاملين في الهيئة على جهودهم التي بذلوها خلال موسم الحج العام الماضي.

يذكر أن المادة الـ11 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين تنص على «إذا كان المتوفى حاجا أو معتمرا أو زائرا، فإن الهيئة تتولى إدارة أمواله، وتشعر ذوي الشأن في بلاده عن طريق عنوانه، إن وجد، حتى يراجع من يستلمها بموجب وكالة رسمية».