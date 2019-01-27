شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يبحث مع قائد «التحالف» الخروقات الحوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (السبت) الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (السبت) الجهود الأخوية المستمرة التي تقدمها السعودية لأشقائها في اليمن وقيادتة الشرعية، وتعمل من أجل القضاء على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي لا تكترث للسلام أو لمعاناة أبناء اليمن. وناقش الرئيس اليمني أثناء استقباله في مقر إقامته في الرياض قائد القوات المشتركة للتحالف العربي الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالموقف العام في مختلف خطوط المواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية، واستمع إلى شرح موجز لطبيعة المهمات وسير العمليات القتالية، مشيداً بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي يضطلع به التحالف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وعبر قائد القوات المشتركة عن سروره بلقاء الرئيس هادي، للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية والمهمات والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعية، مؤكداً العمل معاً لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل بروح الفريق الواحد، مستعرضاً جملة من الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها المليشيات الحوثية التي تتنافى مع جهود السلام والقانون الإنساني في الاستهداف المباشر لمخيمات النازحين وما خلفته معها من ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين العزل.



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