شكرا لقرائتكم خبر عن السفير جانجغافا لـ«الخليج 365»: العلاقات السعودية الجورجية تشهد تطورا متسارعا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد سفير جورجيا لدى الرياض جورج جانجغافا، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية خصوصا، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لافتا إلى أن افتتاح السفارة السعودية في تبليسي أخيرا، دليل واضح على العلاقات الودية بين البلدين.

وقال: «لا شك أن افتتاح السفارة سيساهم في تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وأوضح في تصريح لـ "الخليج 365" أن العلاقات السعودية - الجورجية تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة عقب افتتاح السفارة الجورجية بالرياض في عام 2015. فيما تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1994، مشيرا إلى أنه تم عام 2016 توقيع أول اتفاق عام للتعاون بين البلدين.

وفي مجال التعاون البرلماني أوضح أن هناك زيارات متبادلة بين رؤساء البرلمانات وأعضاء مجموعات الصداقة في البلدين.

وأفاد بأن العلاقات في مجال الدفاع والتعاون العسكري تتطور بسرعة بين البلدين، إذ زار نائب وزير الدفاع الجورجي المملكة في أبريل 2017، وفي أكتوبر من العام نفسه شارك رئيس هيئة الأركان العامة السعودي في مؤتمر (الأمن والأمان) بجورجيا.

كما تشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا، وأصبح رجال الأعمال السعوديون مهتمين بزيارة جورجيا بهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة. وكانت هناك زيارات متبادلة بين البلدين على مستوى الوزراء، ورؤساء البرلمانات وأعضاء مجموعات الصداقة في كليهما.

واستطرد السفير قائلا: إنه لمن دواعي سروري أن أشدد على أن جورجيا أصبحت واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية للسعوديين، فقد كنا محظوظين باستضافة أكثر من 50 ألف مواطن سعودي العام الماضي. وأنا على ثقة بأن هذا العدد سيزداد خلال السنوات القادمة بعد افتتاح السفارة.

وأشار إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة لتسهيل وصول المسلمين في جورجيا إلى المملكة في موسمي الحج والعمرة.