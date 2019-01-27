شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: معرض «السيرة النبوية» مرآة حضارية رائدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (القاهرة)

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الأهمية البالغة لمعرض السيرة النبوية العالمي في مقر الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي في تقديم الصورة السامية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراز جميل أخلاقه وكريم آدابه وفي إظهار جهود السعودية في خدمة السيرة النبوية الشريفة عبر مشاريع حضارية علمية عالمية رائدة.

وأعرب لدى زيارته المعرض أخيرا عن شكره للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على اهتمامها بهذا المعرض الحضاري العالمي الذي يعد أحد الوجوه المشرقة لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما عبر عن شكره للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، على اهتمامه بمعرض السيرة النبوية ورعايته، لافتا إلى أنه سره ما رآه من جهود عظيمة لإظهار السنة النبوية الشريفة وإظهار روعة الإسلام وجميل آدابه والتعريف الحضاري الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه عبر أحدث الأساليب والتقنيات.

وكان في استقبال شيخ الأزهر لدى وصوله إلى المعرض الملحق الثقافي السعودي في مصر الدكتور خالد النامي، والمشرف على مشروع «السلام عليك أيها النبي» الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.

واطلع الطيب على عدد من إصدارات المعرض ومنها السيرة النبوية في دقائق باللغات العالمية وعدد من المؤلفات العلمية المتخصصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

يذكر أن شيخ الأزهر هو عضو الهيئة الاستشارية العليا لمشروع السلام عليك أيها النبي، الذي من أهم مناشطه معرض السيرة النبوية العالمي.