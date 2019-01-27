شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: بدء استقبال رغبات النقل الداخلي والخارجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

يبدأ نظام نور اليوم في استقبال رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، وسيتم إغلاقه وتحديث البيانات بتاريخ 2/‏ 6/‏ 1440هـ على أن تتم طباعة استمارة النقل والتقارير التجميعية والتفصيلية بتاريخ 16/‏ 6/‏ 1440هـ.

وسيتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على النظام بتاريخ 7/‏ 7/‏ 1440هـ.

من جهة ثانية، تنفذ إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات اليوم وبالتعاون مع فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملة توعوية وتثقيفية للطلاب لمعالجة مخاطر التسول، وطالبت وزارة التعليم من إدارات التعليم باستقبال فريق التوعية وتسهيل مهمتهم بالزيارات الميدانية للمدارس، ودعت إلى الاهتمام بهذه الحملة للحد من مخاطر التسول وبيان أضراره على الفرد والمجتمع وذلك من خلال البرامج التربوية في ساعة النشاط والإذاعة المدرسية.