شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «المؤسس» تعتذر لـ«الأهلي»: طلابنا أولى بالملعب! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

اعتذرت جامعة الملك عبدالعزيز أمس (السبت)، عن تلبية طلب النادي الأهلي، بالاستفادة من ملعبها الرياضي داخل حرم الجامعة، نافية صحة المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول قرب اتفاق بين الطرفين ليكون ملعب الجامعة خاصاً بالنادي تقام عليه المباريات غير الجماهيرية.

وأكدت الجامعة في بيان لها تقديرها لأهمية الشراكات مع المؤسسات والأندية الرياضية للنهوض والإسهام في دعم القطاع الرياضي في المملكة، وقد سبق للجامعة، وبررت اعتذارها «نظراً لاحتياج النشاط الطلابي المستمر في الجامعة للملعب وتنظيم الأنشطة الرياضية المتعددة، إلى جانب وجود جدولة سنوية للنشاطات التابعة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في المرافق والمنشآت الجامعية».

وكان الكثير من المغردين تفاعلوا مع ما قيل إنه اتفاق بين الجامعة والنادي لاستخدام الملعب في التمارين الرياضية، إذ رحب البعض فيما انتقده الكثير من الطلاب عبر حساباتهم الرسمية، مؤكدين حاجتهم إلى نشاطات رياضية متعددة، واصفين الأمر بأنه «احتكار» وقالوا إن الملعب يخدم الطلاب، وهذا الاتفاق ربما يحرم الكثير من الأنشطة الرياضية.