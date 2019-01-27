توصية باستحداث درجات علمية في تخصصات التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب _ الدمام

قدم المشاركون في فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة للمناطق الصحراوية 7 توصيات، في مقدمتها تفعيل التشريعات البيئية بما يتسق مع التحولات والمتغيرات المعاصرة، وتشكيل لجنة مشتركة من الخبراء الأكاديميين وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع لمتابعة وتطوير وتفعيل كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.

وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتورعبدالله القاضي إن التوصيات تضمنت تبني التجارب الواقعية والابتكارات التي تناسب طبيعة البيئات الصحراوية وتحمي مواردها الطبيعية، واستحداث درجات علمية بالجامعات السعودية في تخصصات التنمية المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، وتفعيل دراسات الأثر البيئي لكل المشروعات التنموية.

وذكر أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة وكان له صدى جيد على المستويات العلمية والأكاديمية والبحثية من خلال المشاركة في ورش العمل، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي شمل جوانب علمية وملصقات واستعراض آخر المستجدات في هذا المجال، بمشاركة أقسام من الجامعة والطلاب وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وتطرق إلى إعطاء الأجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة، واحترام التنوع الحيوي، والدفاع عن تشريعات الصحراء، لافتا إلى أن المشاركين أكدوا أهمية عقد هذا المؤتمر بشكل دوري لتنفيذ متطلبات الرؤية الطموحة ودعم جميع روافد التنمية المستدامة.

يذكر أن المؤتمر نظمته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وشارك فيه خبراء من داخل وخارج المملكة.

7 توصيات خرج بها المؤتمر