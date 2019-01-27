أهالي القصيم يستشرفون مستقبل نموذج الرعاية الصحية بتقنية الواقع الافتراضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب _ بريدة

في عرض لا يتجاوز دقيقتين، استشرف زوار معرض نموذج الرعاية الصحية مستقبل الرعاية الصحية وفقا لبرنامج التحول الوطني المنطلق من رؤية المملكة 2030 ، بعد أن حط المعرض المتنقل رحاله بمنطقة القصيم مساء أمس الأول، ويستمر ستة أيام.

وهيأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم المكان المناسب أمام أحد المجمعات بمدينة بريدة، لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات والمقيمين بالاطلاع على تفاصيل نموذج الرعاية الصحية، بكل مراحله وأهدافه، الذي يعد مشروعا وطنيا يعمل على إعادة بناء النظام الصحي في المملكة وتقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة وتحقيق مفهوم الوقاية الشامل وتوفير البيئة المهنية الأمثل لمقدمي الخدمات الصحية في القطاع الصحي.

ومكن القائمون على المعرض الزوار من التعايش مع الواقع الافتراضي واستشراف مستقبل الرعاية الصحية وخصائصه بالمملكة خلال السنوات المقبلة، بالاستعانة بتقنية المستقبل «VR»، بعد أن وضعت جناحين مجهزين بالحاسوب ونظارات الواقع الافتراضي، وهي الخطوة التي لاقت استحسان وإعجاب الزوار.

وتتيح هذه التقنية اطلاع الزوار على نموذج الرعاية الصحية الذي يرتكز على ثلاثة أهداف أساسية وهي: ضمان سرعة الحصول على الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة كفاءة وفعالية الرعاية الصحية.

فيما وفرت صحة القصيم خدمات علاجية ووقائية مصاحبة لمعرض نموذج الرعاية الصحية، شملت قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم، إضافة إلى تمكين الراغبين في التبرع بالدم عبر الحافلة المتنقلة.

أهداف نموذج الرعاية الصحية الجديد:

ضمان سرعة الحصول على الخدمات الصحية

الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة

زيادة كفاءة وفعالية الرعاية الصحية.