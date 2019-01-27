أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية بذل الجهود لإيجاد أفضل الخدمات لأهالي المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة فيصل بن سلمان أهمية بذل الجهود التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة من أجل إيجاد أفضل الخدمات في المجالات لأهالي المنطقة.

وقال خلال ترؤسه الجلسة الثانية للمجلس في دورته الأولى، بمقر هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة : إن الاهتمام الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة، منوها بما تعيشه المملكة من قفزة نوعية على الأصعدة كافة، مشددا على أهمية الاستمرار بالعمل المتواصل نحو التنمية المستدامة التي تعد من أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة.

وأشاد أمير المنطقة بما حققه مجلس المنطقة في أعمال مسيرة التنمية من إنجازات، حاثا أعضاء المجلس ولجانه على مضاعفة الجهود وتكريس العمل لمواصلة عجلة التنمية في المنطقة.

بدوره، أوضح مستشار أمير منطقة المدينة المنورة أمين عام مجلس المنطقة المهندس مساعد السليم أن أمانة المجلس قدمت نتائج متابعة وتوصيات الجلسة الأولى والثانية من الدورة الرابعة للمجلس والنتائج التي تحققت وفق التوصيات، مبينا أن المجلس قدم عرضا مرئيا حول استراتيجية أمانة المنطقة التي شملت عددا من المشاريع، حيث أشاد المجلس بجهود الأمانة في إعداد الاستراتيجية لما لها من تأثير إيجابي في تطوير وتنمية المنطقة، وبالأخص ما يتعلق بقطاع الخدمات والمرافق العامة المقدمة للمواطنين، سعيا إلى تحقيق رضاهم.

وأشار إلى أن مجلس المدينة المنورة أكد تنسيق الأمانة مع هيئة تطوير المنطقة حيال تنفيذ استراتيجيتها بما يضمن تكامل وفاعلية إنجاز المشاريع والأخذ بما لدى الهيئة من ملاحظات والعمل بها، مضيفا أن المجلس أكد أيضا على رفع لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة تقارير كل ثلاثة أشهر توضح من خلالها قياس أداء المشاريع والمعوقات والتحديات التي قد تعوق تنفيذ الاستراتيجية.

وأكد المجلس وضع أمانة منطقة المدينة المنورة خطة إعلامية متكاملة، بالتعريف باستراتيجيتها لإبراز جهود قطاعات المجتمع «أفراد ومؤسسات»، كما جرى استعراض تقرير عن متابعة المشاريع الحكومية بالمنطقة «أداء» المقدمة من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.