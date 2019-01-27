استشهاد فلسطيني في القدس برصاص الاحتلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه أثناء قيادته مركبته داخل مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن شرطة الاحتلال ادعت أن الشهيد رياض محمد حماد شماسنة، من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل القدس، وأطلقت النار عليه.

على صعيد مختلف، استدعت إسرائيل السفير الأيرلندي بشأن قانون مقترح ضد التعامل التجاري مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت وزارة الخارجية: « لقد تم توجيه «توبيخ غاضب» بشأن القانون «الفاضح»، بعد أن صوت مجلس النواب الأيرلندي (ديل) بأغلبية الأصوات للموافقة على مشروع القانون.