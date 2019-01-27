24 قتيلا ومصابا في انفجار ملعب بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل أربعة مدنيين، وأصيب 20 آخرون، في انفجار وقع داخل ملعب لكرة الطائرة، في إقليم بغلان شمال أفغانستان. بحسب المدير الإداري للإقليم عبد الأحد بارفاكي أمس.
ونقلت وكالة أنباء «باجفاك» الأفغانية عن المسؤول قوله: «إن الانفجار وقع في منطقة بارفاك، ولم تتأكد طبيعته حتى الآن، لوقوعه في منطقة تسيطر عليها طالبان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث».
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