قوات التحالف الدولي تقتل 29 داعشيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 13 مدنيا و29 من عناصر تنظيم داعش في قصف لقوات التحالف الدولي على آخر ما تبقى للتنظيم بشرق الفرات.

وقال المرصد في بيان صحفي أمس إن قوات التحالف الدولي المتمركزة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي قصفت أماكن في القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، واستهدف القصف مزارع واقعة بين بلدة الباغوز فوقاني وقرية المراشدة خلال ساعات الليلة الفائتة، ما تسبب بمقتل 42 شخصا على الأقل.

وأشار المرصد إلى أن الـ13 مدنيا بينهم سبعة، من ضمنهم 3 أطفال من عائلة عنصر في تنظيم «داعش» من الجنسية السورية، أما الـستة الآخرون فهم رجال يحملون الجنسية العراقية، إضافة لـ29 عنصرا من تنظيم داعش.