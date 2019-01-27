مكفوفون بجامعة الطائف يتدربون على تصفح الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت جامعة الطائف، ممثلة بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة أخيرا، دورة تدريبية على أجهزة (برايل سنس بولاريس) للمكفوفين بشطري الطلاب والطالبات استمرت خمسة أيام، لتساعدهم في تصفح الانترنت واستخدام التطبيقات الالكترونية.

وأكدت مديرة إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة إيمان الغامدي أهمية تدريب الطلاب والطالبات على استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة للمكفوفين المتوفرة بعمادة شؤون الطلاب في المعامل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الشطرين، وذلك لتطوير مهاراتهم وتمهيدا لإعارتهم هذه الأجهزة خلال الفصل الدراسي الحالي للاستفادة منها في التحصيل الدراسي والاعتماد على أنفسهم.

وذكرت الطالبة الكفيفة رؤى الحارثي أن جهاز (برايل سينس) يمكنها من إنجاز العمل والدراسة بشكل أسهل وأسرع من السابق، كما أنه صغير الحجم ويمكن استخدامه في أماكن الدراسة والمنزل، فيما أوضحت الطالبة الكفيفة بدور الثبيتي أن التعلم على الجهاز ممتع ويوفر الاستقلالية، حيث يمكن للمستخدم الكفيف أن يحمل عليه برامج التواصل الاجتماعي وغيرها.

فيما بين المستفيد سامي الزهراني أن الجهاز يعتمد على إتقان الطالب لطريقة برايل في القراءة والكتابة حتى تتم الاستفادة الكاملة من الجهاز للطالب بشكل أفضل.

مهارات اكتسبها المكفوفون: