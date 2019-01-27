ربط مواعيد مستشفى قوى الأمن بـ «أبشر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن في مدينة الرياض عن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونيا، ابتداء من السبت المقبل، عبر بوابة خدمات المرضى الموجودة على الموقع الالكتروني للمستشفى، بعد ما ربطه ببوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».

وتأتي هذه الخدمة سعيا من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة الكترونيا لليوم التالي بحسب الأوقات المناسبة لهم، ودون الحاجة لحضورهم الشخصي، وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقي العلاج وكسب رضاهم.