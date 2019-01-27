الخدمة المدنية تكمل ربط البيانات الكترونيا مع وزارة البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أكملت وزارة الخدمة المدنية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر الشبكة الحكومية الآمنة، ليرتفع بذلك عدد الوزارات الحكومية التي أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات الربط الالكتروني معها عبر خدمة «التزام» إلى 6 وزارت، هي: التعليم، والعدل، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، وأخيرا وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تكمن أهمية الارتباط لتبادل البيانات مع وزارة الخدمة المدنية في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء بها.

ويهدف المشروع إلى تطوير آلية نقل وتبادل المعلومات من الطرق والأساليب التقليدية السابقة المعتمدة على الورق أو الأقراص الصلبة إلى اعتماد أساليب وطرق تبادل معلوماتية حديثة تتصف بالأمان والإيجابية، لتصبح الكترونية من خلال تبادل المعلومات عبر الشبكة الحكومية الآمنة والموثوقة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر».