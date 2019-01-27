عيادة تلطيفية ونزل لرعاية المرضى بتخصصي الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ياسر السفياني _ الطائف

اختير مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ليكون ثاني المرافق الصحية على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في تدشين نظام الرعاية التلطيفية، عن طريق افتتاح عيادة الطب التلطيفي بالمستشفى، والتي تقدم برنامجا متكاملا للرعاية اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ، بهدف تحسين ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺮﺿﻰ وأﺳﺮهم وﺧﻔﺾ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤية، وذلك استكمالا لمسارات برامج التحول الوطني الستة للوزارة، المتمثلة في أنظمة الرعاية الوقائية، والأمراض المزمنة، والرعاية العاجلة، ورعاية الأم والطفل، والرعاية الاختيارية.

ويستعد المستشفى لتدشين أولى العيادات الطبية للطب التلطيفي، إذ يتمثل دورها في تفعيل دور الأفراد، لتمكينهم من رعاية ذويهم وفهم خطط العلاج وتوفير الدعم والرقابة المتواصلة للمرضى وعائلاتهم من خلال خدمات الرعاية وتطوير فريق متعدد التخصصات.

وخصص قسم بالدور الرابع بسعة 10 أسرة تابع لوحدة الأورام ومركز رعاية صحية أولية، فيما يغادر الفريق الطبي إلى الرياض للتدريب في مدينة الملك فهد الطبية على مدار 3 أسابيع، كما سيكتمل البرنامج بإنشاء نزل خاص لرعاية المرضى.

ويعد الطب التلطيفي تخصصا يعالج الأعراض الجسدية، وليس المرض ويهتم بالجانب النفسي والاجتماعي والروحي للمرضى الذين أصيبوا بأمراض خطيرة تهدد حياتهم مثل السرطان، وتسعى للتخفيف من معاناتهم، وتخفيف حدة المرض من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية، وتقديم الدعم والمساندة للمرضى، لتحمل المرض ومضاعفاته وآلامه من خلال العلاج التلطيفي.

يذكر أن الاحتياج للرعاﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع مستمر، ﻧﺘﻴﺠﺔ ازدياد ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿـﻰ مما دفع إدارة المستشفى إلى تذليل كل الصعوبات والعقبات، لاستكمال مراحل المشروع لبرنامج التحول الصحي ومساره في الرعاية التلطيفية، ليكون نقلة نوعية بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة على مستوى المحافظة.