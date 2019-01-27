، من ضحايا حادث بيشة - الرين.. "العنزي" أحد أبطال الحد الجنوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحزن خيم على ذويه وزملائه وسط دعواتهم له بالمغفرة والرحمة

ضمن ضحايا الحادث المروع الذي وقع الخميس على طريق بيشة - الرين أحد أبطال الحد الجنوبي منصور عايد العنزي، وذلك أثناء عودته بعد أدائه الواجب الوطني على الحد الجنوبي. وقد خيم الحزن والأسى على ذوي الفقيد وزملائه وسط دعواتهم له بالمغفرة والرحمة، وأن يتقبله الله شهيدًا.

وتُوفي منصور العنزي وآخرون من جراء حادث مروري عنيف، وقع الخميس الماضي على طريق بيشة - الريان، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد حلول لكثير من منحنيات الطريق التي تسببت في الكثير من الحوادث المفزعة.

ووقع حادث "العنزي" على طريق بيشة - الرين بالقرب من الموقع المسمى "لخشيم الذيب" بين سيارتين هيونداي أكسنت وفورد تريوس من جراء تجاوز إحدى المركبتَيْن المنحنى.

ويشهد طريق بيشة - الرياض حوادث متكررة بسبب كثافته، وعدم ازدواجيته، وكثرة منحنياته.