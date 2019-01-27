، الهلال يسعى للحفاظ على الصدارة عبر بوابة الفيحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مباراتان في افتتاح الجولة السابعة عشرة من الدوري

تُفتتح مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، يستضيف في إحداهما الفتح بالأحساء ضيفه القادسية على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. ويسعى أصحاب الأرض للخروج بنقاط المباراة؛ إذ لم يتمكنوا من تحقيق الفوز في المراحل الأربع الماضية؛ إذ خسروا أمام الوحدة، وتعادلوا أمام الفيصلي والاتفاق والنصر.

وفي المقابل يبحث القادسية عن استعادة توازنه، والعودة مجددًا إلى سكة الانتصارات التي توقفت في الجولتين السابقتين.

وعلى أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية يحل الهلال ضيفًا ثقيلاً على الفيحاء. ويسعى الفيحاء لخطف نقاط المباراة، والعودة من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية بعد تلقيه أربع خسائر في الجولات الخمس الماضية. فيما يتطلع الهلال للتمسك بصدارة الترتيب، والعودة لنغمة الانتصارات عقب توقفها في الجولتين السابقتين بعد تعادله أمام التعاون والرائد، والحفاظ على الصدارة، وتوسيع الفارق بينه وبين منافسه التقليدي النصر.