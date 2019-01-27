، "الخليج 365" في أسبوع.. حقيقة وفاة طالبة بمدرستها.. وممازحة تنتهي بمحاكمة.. وتدمير طائرات الحوثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - فضيحة دبابات أردوغان وإرهاب "شركة" إيرانية يلغي تصريح تشغليها بألمانيا

شهد الأسبوع الماضي في السعودية عددًا من الأحداث على الأصعدة كافة، تفاعل معها المجتمع السعودي، وكان من أبرزها الجدل حول "استقطاب الكفاءات" الذي أعاد طرح قضية "الوساطة في التوظيف، وآليته، وهل هناك مفاضلة بين المتقدمين؟". فيما أخذ موضوع العلاوة السنوية نصيبًا من التفاعل خلال الأسبوع الماضي؛ إذ تطرقت "الخليج 365" إلى تساؤلات السعوديين حول آلية العلاوة السنوية في رواتب شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن أخلت وزارة الخدمة المدنية مسؤوليتها، وحمَّلت ذلك لوزارة المالية.

كما شهد الأسبوع الماضي اختيار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمة "المفكرين العالميين الـ 100" في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الشهيرة.

وفي هذا التقرير ترصد لكم "الخليج 365" تفاصيل هذه الأحداث، وغيرها من الأحداث الأخرى.

خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء".. والمجلس يتخذ 5 قرارات

بارك مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي إدراج معمل أرامكو السعودية للغاز في العثمانية؛ ليكون ضمن قائمة "المنارات الصناعية" التي تضم مرافق التصنيع الرائدة عالميًّا في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. كما وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية "ميناماتا" بشأن الزئبق.

https://sabq.org/ywRbmd

ولي العهد ضمن قائمة المفكرين العالميين

اختارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الشهيرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمتها السنوية لـ"المفكرين العالميين الـ100". وجاء سمو ولي العهد ضمن قائمة ما تحت الأربعين التي ضمت شخصيات عالمية من بينها: رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ومستشار النمسا سابستيان كورتز، والنائبة الديمقراطية الأمريكية الكسندريا أوكازيو كورتيز أصغر نائبة في تاريخ الكونجرس، ورئيس وزراء إيرلندا ليو فار ادكار، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيفن ميلر.

https://sabq.org/Vf7jyZ

جدل "استقطاب الكفاءات" يعيد طرح قضية "الوساطة في التوظيف"

فتحت تغريدات متحدث الخدمة المدنية السابق مجددًا ملف برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة، وماهيته، وكيف يتم اختيار الموظف؛ الأمر الذي قد يفتح باب الوساطة والمحاباة في التوظيف، واختيار الكوادر المؤهلة نظرًا إلى ضخامة مرتباتهم التي قد تصل إلى أعلى من رواتب الوزراء ووكلائهم، وهو البرنامج الذي أطاح بأحد المسؤولين سابقًا بعد تعيين قريبه على البرنامج نفسه، وتطرقت له "الخليج 365" في حينه، ونشرت المخالفات النظامية التي ارتكبها هذا المتنفذ مستغلاً موقعه الوظيفي.

https://sabq.org/RZM4cK

تساؤلات لـ"المالية": ما هي طريقة احتساب "العلاوة السنوية"

انتقلت تساؤلات الموظفين والموظفات عن طريقة احتساب العلاوة السنوية في رواتب شهر يناير الجاري إلى وزارة المالية، وذلك بعد أن أخلت وزارة الخدمة المدنية مسؤوليتها في ردها على تقرير نشرته "الخليج 365" أمس. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد ردت مساء أمس على تساؤلات "الخليج 365" عن طريقة احتساب وصرف العلاوة السنوية بعد اختلاف طريقة صرفها بين بعض الوزارات والجهات الحكومية.

https://sabq.org/tyTRkn

حقيقة وفاة طالبة بالمدرسة

كشف المتحدث الرسمي لـ "تعليم الشرقية" سعيد الباحص في تصريح إلى "الخليج 365"، نشرته الأسبوع الماضي، أن أن وفاة طالبة الخفجي كانت وفاة طبيعية، ولم تتعرض لأي إصابة؛ إذ سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن وافتها المنية.

https://sabq.org/J8phyx

تفاصيل وفاة شقيقتَيْن سعوديتَيْن بأمريكا

حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتَيْن سعوديتَيْن، كانت السلطات قد عثرت على جثتَيْهما في نهر هدسون قبل أشهر، وذلك حسبما أعلن بيان رسمي، نشرته "الخليج 365" الأربعاء الماضي. وعُثر على روتانا الفارع (22 عامًا)، وشقيقتها تالا (16 عامًا)ن جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر الماضي، دون وجود أي إشارات تدل على صدمة. ووفقًا لموقع "سكاي نيوز" العربي، فقد أعلن مكتب الطب الشرعي أن الشابتين اللتين كانتا ترتديان الأسود، ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق حين العثور على جثتيهما، أقدمتا على الانتحار.

https://sabq.org/sHWG23

ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان

تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن. وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصرًا لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

https://sabq.org/czytVn

"إرهاب" شركة طيران إيرانية يلغي تصريحها بألمانيا

قال مصدر كبير بالحكومة الألمانية لـ "رويترز" الاثنين الماضي إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية في ألمانيا. وأوضح المصدر أن ذلك يعود إلى "الاشتباه في أن الشركة تستخدم الطائرات لأغراض عسكرية وإرهابية". فيما تسعى برلين للحفاظ على سلامة أراضيها.

https://sabq.org/FzxSJd

تدمير شبكة للطائرات بدون طيار تتبع الحوثي

في عملية عسكرية، نفذها تحالف دعم الشرعية، صرح الأحد الماضي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عند الساعة الـ(22:45) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة، تقع في أماكن متفرقة بصنعاء.

https://sabq.org/BSvD2Y

فضيحة "دبابات أردوغان".. مليارات قطرية في بطن "العشيرة"!

كشف تقرير حديث، نشره موقع "نورديك مونيتور"، عن وجود اتفاقية مالية بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي بمليارات الدولارات إلى شركة يديرها معًا شركاء لأردوغان والجيش القطري.

وسارع "أردوغان" إلى تمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي في البرلمان التركي، قبل أن يصدر قرارًا في 20 ديسمبر الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي إلى الشركة القطرية - التركية.

https://sabq.org/hmNG9j