، بالصور.. افتتاح بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة ،

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افتتح الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية في الصالة الخضراء في استاد جدة الرياضي، وذلك بحضوره الكريم تلبية لدعوة الدكتور نعيم مهدي الأمين العام لنادي جدة.
وكان في استقبال سموه فور وصوله مع رئيس مجلس إدارة نادي جدة الدكتور راشد بن زومة، ومدير النادي الأستاذ علي الحربي، وأعضاء المجلس (الأستاذ عبيد مدني، الدكتور حاتم العبادي والأستاذ ناصر الهشبول).
وافتُتحت البطولة بكلمة من رئيس نادي جدة، تلتها عروض منوعة من شباب فرقة مركز معًا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التي أبهجت الجميع.
فيما عبَّر سموه عن سعادته بالوجود في مباراة نادي جدة ونادي الرياض التي انتهت بفوز نادي الرياض؛ إذ شارك اللاعبون بعفويته المعروفة، وجلس في الكرسي المتحرك، وقام بتصويب كرة السلة إلى البرج معطيًا بذلك درسًا في التواضع ولين الأخلاق.
وفي كلمة له أكد سموه أهمية الدعم المعنوي، وحرصه على خدمة هذه الفئة، وذكر جانبًا من ابتكاراته الخاصة لذوي الإعاقة، منها سباق نايف الدولي للسيارات، وسباق السيارات للمكفوفين، وهو الأول على مستوى العالم، وسباقات الصم والبكم، وسباقات عكس السرعة للوقاية من الحوادث التي تؤدي للإعاقة، والسباق البحري للمعاقين.
ورحب بفكرة أن يكون عضوًا شرفيًّا أو مشاركًا في نادي جدة، وغيره من الأندية المشاركة في أي فعاليات داخل السعودية.
ووجَّه سموه رسالة للجهاز الإعلامي بأهمية دعم هذه الفئة المشرفة دعمًا يليق بمستوى السعودية؛ فقد أثبتوا أنهم نوابغ في مجالات عدة.
وأخيرًا أشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، التي تصب في جميع المجالات، خاصة مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يمدهما الله بتوفيقه وتسديده.
وختامًا وجَّه رئيس النادي كلمات الشكر للجميع، ولسمو الأمير نايف الشكر الجزيل على دعمه الكبير، وقدم الأمين العام لسموه درع النادي تكريمًا له ولحضوره.
بالصور.. افتتاح بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
افتتح الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية في الصالة الخضراء في استاد جدة الرياضي، وذلك بحضوره الكريم تلبية لدعوة الدكتور نعيم مهدي الأمين العام لنادي جدة.
وكان في استقبال سموه فور وصوله مع رئيس مجلس إدارة نادي جدة الدكتور راشد بن زومة، ومدير النادي الأستاذ علي الحربي، وأعضاء المجلس (الأستاذ عبيد مدني، الدكتور حاتم العبادي والأستاذ ناصر الهشبول).
وافتُتحت البطولة بكلمة من رئيس نادي جدة، تلتها عروض منوعة من شباب فرقة مركز معًا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التي أبهجت الجميع.
فيما عبَّر سموه عن سعادته بالوجود في مباراة نادي جدة ونادي الرياض التي انتهت بفوز نادي الرياض؛ إذ شارك اللاعبون بعفويته المعروفة، وجلس في الكرسي المتحرك، وقام بتصويب كرة السلة إلى البرج معطيًا بذلك درسًا في التواضع ولين الأخلاق.
وفي كلمة له أكد سموه أهمية الدعم المعنوي، وحرصه على خدمة هذه الفئة، وذكر جانبًا من ابتكاراته الخاصة لذوي الإعاقة، منها سباق نايف الدولي للسيارات، وسباق السيارات للمكفوفين، وهو الأول على مستوى العالم، وسباقات الصم والبكم، وسباقات عكس السرعة للوقاية من الحوادث التي تؤدي للإعاقة، والسباق البحري للمعاقين.
ورحب بفكرة أن يكون عضوًا شرفيًّا أو مشاركًا في نادي جدة، وغيره من الأندية المشاركة في أي فعاليات داخل السعودية.
ووجَّه سموه رسالة للجهاز الإعلامي بأهمية دعم هذه الفئة المشرفة دعمًا يليق بمستوى السعودية؛ فقد أثبتوا أنهم نوابغ في مجالات عدة.
وأخيرًا أشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، التي تصب في جميع المجالات، خاصة مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يمدهما الله بتوفيقه وتسديده.
وختامًا وجَّه رئيس النادي كلمات الشكر للجميع، ولسمو الأمير نايف الشكر الجزيل على دعمه الكبير، وقدم الأمين العام لسموه درع النادي تكريمًا له ولحضوره.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:03 AM
في استاد جدة بحضور "نايف بن ممدوح "
افتتح الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية في الصالة الخضراء في استاد جدة الرياضي، وذلك بحضوره الكريم تلبية لدعوة الدكتور نعيم مهدي الأمين العام لنادي جدة.
وكان في استقبال سموه فور وصوله مع رئيس مجلس إدارة نادي جدة الدكتور راشد بن زومة، ومدير النادي الأستاذ علي الحربي، وأعضاء المجلس (الأستاذ عبيد مدني، الدكتور حاتم العبادي والأستاذ ناصر الهشبول).
وافتُتحت البطولة بكلمة من رئيس نادي جدة، تلتها عروض منوعة من شباب فرقة مركز معًا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التي أبهجت الجميع.
فيما عبَّر سموه عن سعادته بالوجود في مباراة نادي جدة ونادي الرياض التي انتهت بفوز نادي الرياض؛ إذ شارك اللاعبون بعفويته المعروفة، وجلس في الكرسي المتحرك، وقام بتصويب كرة السلة إلى البرج معطيًا بذلك درسًا في التواضع ولين الأخلاق.
وفي كلمة له أكد سموه أهمية الدعم المعنوي، وحرصه على خدمة هذه الفئة، وذكر جانبًا من ابتكاراته الخاصة لذوي الإعاقة، منها سباق نايف الدولي للسيارات، وسباق السيارات للمكفوفين، وهو الأول على مستوى العالم، وسباقات الصم والبكم، وسباقات عكس السرعة للوقاية من الحوادث التي تؤدي للإعاقة، والسباق البحري للمعاقين.
ورحب بفكرة أن يكون عضوًا شرفيًّا أو مشاركًا في نادي جدة، وغيره من الأندية المشاركة في أي فعاليات داخل السعودية.
ووجَّه سموه رسالة للجهاز الإعلامي بأهمية دعم هذه الفئة المشرفة دعمًا يليق بمستوى السعودية؛ فقد أثبتوا أنهم نوابغ في مجالات عدة.
وأخيرًا أشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، التي تصب في جميع المجالات، خاصة مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يمدهما الله بتوفيقه وتسديده.
وختامًا وجَّه رئيس النادي كلمات الشكر للجميع، ولسمو الأمير نايف الشكر الجزيل على دعمه الكبير، وقدم الأمين العام لسموه درع النادي تكريمًا له ولحضوره.
، بالصور.. افتتاح بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة ،
المصدر : الخليج 365
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