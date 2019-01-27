، الجيش اليمني يستعيد مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي صعدة ،

أعلن الجيش اليمني استعادته مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي محافظة صعدة شمالي البلاد؛ وذلك عقب معارك ضارية، خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، وفقًا لموقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: "إن وحدات من الجيش تابعة لألوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي فرضت سيطرتها خلال معارك الأيام الماضية على جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران".
وذكر المصدر أن ألوية العروبة استعادت أيضًا قرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة وصولاً إلى طريق الرمادية ومفرق جمعة بني فاضل. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.
وفي مديرية رازح بالمحافظة ذاتها تمكنت قوات يمنية تابعة للواء السابع حرس حدود من السيطرة على تبة شبان وموقع سوار وعدد من التباب المطلة على العريشة؛ وذلك عقب شن هجوم مباغت على مواقع المليشيا الحوثية هناك.
وفي السياق ذاته، نجح الفريق الهندسي التابع للواء في انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة، زرعتها المليشيات في القرى والطرقات.
الجيش اليمني يستعيد مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي صعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-27
أعلن الجيش اليمني استعادته مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي محافظة صعدة شمالي البلاد؛ وذلك عقب معارك ضارية، خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، وفقًا لموقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: "إن وحدات من الجيش تابعة لألوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي فرضت سيطرتها خلال معارك الأيام الماضية على جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران".
وذكر المصدر أن ألوية العروبة استعادت أيضًا قرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة وصولاً إلى طريق الرمادية ومفرق جمعة بني فاضل. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.
وفي مديرية رازح بالمحافظة ذاتها تمكنت قوات يمنية تابعة للواء السابع حرس حدود من السيطرة على تبة شبان وموقع سوار وعدد من التباب المطلة على العريشة؛ وذلك عقب شن هجوم مباغت على مواقع المليشيا الحوثية هناك.
وفي السياق ذاته، نجح الفريق الهندسي التابع للواء في انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة، زرعتها المليشيات في القرى والطرقات.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
01:02 AM
عقب معارك ضارية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي
أعلن الجيش اليمني استعادته مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي محافظة صعدة شمالي البلاد؛ وذلك عقب معارك ضارية، خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، وفقًا لموقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية: "إن وحدات من الجيش تابعة لألوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي فرضت سيطرتها خلال معارك الأيام الماضية على جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران".
وذكر المصدر أن ألوية العروبة استعادت أيضًا قرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة وصولاً إلى طريق الرمادية ومفرق جمعة بني فاضل. وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.
وفي مديرية رازح بالمحافظة ذاتها تمكنت قوات يمنية تابعة للواء السابع حرس حدود من السيطرة على تبة شبان وموقع سوار وعدد من التباب المطلة على العريشة؛ وذلك عقب شن هجوم مباغت على مواقع المليشيا الحوثية هناك.
وفي السياق ذاته، نجح الفريق الهندسي التابع للواء في انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة، زرعتها المليشيات في القرى والطرقات.
، الجيش اليمني يستعيد مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي صعدة ،
المصدر : الخليج 365
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