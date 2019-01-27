وزير الطاقة: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات سيحقق نموا متكاملا

المملكة تطمح للاعتماد على القطاع الخاص..
قال وزير الطاقة خالد الفالح، إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات سيحقق نموا متكاملا.
وأكد وزير الطاقة، خلال كلمته بمؤتمر صحفي حول إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن هناك أكثر من 43 جهة و330 مبادرة تعمل تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن المملكة تطمح من وراء برنامج تطوير برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية للانتقال للاعتماد على القطاع الخاص.
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