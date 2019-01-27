طالبت بالتواصل معها في حالات الطوارئ
أوضحت سفارة المملكة في كانبرا بأستراليا، اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل؛ بمناسبة اليوم الوطني الأسترالي.
ووجهت السفارة تنويهًا عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، بأنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل «٢٨ يناير الجاري»؛ بمناسبة الْيَوْمَ الوطني الأسترالي، وستستأنف السفارة عملها يوم الثلاثاء «٢٩يناير الجاري».
وطالبت من المواطنين والطلبة والزائرين، في حالة الطوارئ، التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين على الرقم: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧، أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في لخارج على الرقم:٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤
كما وجهت السفارة تنبيهًا لجميع المواطنين السعوديين الموجودين في مدينة بيرث، وعلى الأخص منطقة جاندابوب (Jandabup)، بتوخي الحيطة والحذر نظرًا للحريق الذي اندلع في الغابات الواقعة شمال بيرث.
وطالبت من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن، وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين، أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية بأستراليا تغلق أبوابها الإثنين.. وتحذر من حريق غابات بيرث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.