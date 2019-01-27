سفارة السعودية بأستراليا تغلق أبوابها الإثنين.. وتحذر من حريق غابات بيرث

أوضحت سفارة المملكة في كانبرا بأستراليا، اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل؛ بمناسبة اليوم الوطني الأسترالي.

ووجهت السفارة تنويهًا عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، بأنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل «٢٨ يناير الجاري»؛ بمناسبة الْيَوْمَ الوطني الأسترالي، وستستأنف السفارة عملها يوم الثلاثاء «٢٩يناير الجاري».

وطالبت من المواطنين والطلبة والزائرين، في حالة الطوارئ، التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين على الرقم: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧، أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في لخارج على الرقم:٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤

كما وجهت السفارة تنبيهًا لجميع المواطنين السعوديين الموجودين في مدينة بيرث، وعلى الأخص منطقة جاندابوب (Jandabup)، بتوخي الحيطة والحذر نظرًا للحريق الذي اندلع في الغابات الواقعة شمال بيرث.

وطالبت من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن، وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرة مع قسم شؤون السعوديين، أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج.