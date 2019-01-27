السعودية اليوم / أمطار على مركز شقري



تبوك 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة إلى المتوسطة على مركز شقري، شملت المركز وضواحيه الغار والشق والحفرة وارتامه وروافه ورأس الخريطة والابيضات والعلو والبتراء وام ارجوم , سال على إثرها وادي المكيمل وبعض الشعاب .

جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

01:05ت م

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تبوك 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة إلى المتوسطة على مركز شقري، شملت المركز وضواحيه الغار والشق والحفرة وارتامه وروافه ورأس الخريطة والابيضات والعلو والبتراء وام ارجوم , سال على إثرها وادي المكيمل وبعض الشعاب .جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //01:05ت م0124

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