السعودية اليوم / أمطار على مراكز تبوك



تبوك 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة على عدد من المراكز التابعة لمنطقة تبوك شملت مركز البديعة والقرى المجاورة له رشدان والرمضه والعنبة وارتما , وعلى مركز السرو وضواحية , كما هطلت أمطار على مركز روى شملت المركز وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:39ت م

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تبوك 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة على عدد من المراكز التابعة لمنطقة تبوك شملت مركز البديعة والقرى المجاورة له رشدان والرمضه والعنبة وارتما , وعلى مركز السرو وضواحية , كما هطلت أمطار على مركز روى شملت المركز وضواحيه سالت على إثرها الأودية والشعاب .جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:39ت م0121

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