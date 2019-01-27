السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يتوج الفائزين في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى



جدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

توج معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وبحضور رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

وحققت جامعة الملك سعود المركز الأول وحلت جامعة جدة في المركز الثاني فيما حصلت الجامعة الإسلامية على المركز الثالث، وجاءت جامعة طيبة في المركز الرابع ، وفي المركز الخامس حلت جامعة جازان فيما حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز السادس.

وشهدت البطولة تنافسًا رياضيًا عكس المستوى الرياضي الذي وصلت إليه منافسات بطولات الاتحاد الرياضي، حيث شارك أكثر من ٣٠٠ طالب وبدأت البطولة يوم أمس بفترة مسائية واستكملت اليوم بفترتين صباحية ومسائية، بـ ١٨ لعبة وهي سباق الـ100م ، والقفز بالعصا، ورمي القصر، و100م ، 110 م/ح ، والوثب الطويل، ورمي الرمح، و1500م، والكرة الحديدية، والوثب الثلاثي، و400م، والوثب العالي، و5000م، و400م، 4×100م، والإطاحة بالمطرقة، و200م، و800 م، و3000 موانع، و1500م.

وقدم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي التهنئة للفائزين في بطولة ألعاب القوى للجامعات السعودية التي تحظى برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وتهدف إلى تشجيع الجميع لمزاولة

وأشاد معاليه بدور الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الذي يسعى إلى تحقيق التميز والريادة للرياضة في الجامعات السعودية للوصول إلى مستويات عالمية متقدمة بما يتناسب مع قيم الجامعات ومبادئها وأهدافها.

وأثنى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي على جهود جامعة الملك عبدالعزيز ودورها في انجاح البطولة مقدمًا التهنئة للفائزين في منافساتها حيث شهدت مستويات متميزة من الطلاب المشاركين والتي تدل على تطور الحركة الرياضية الجامعية وتعكس مدى اهتمام الجامعات بطلابها الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لهم واستقطاب أفضل المدربين لهم ، مؤكدًا أن البطولات بمختلف ألعابها قدمت لاعبين مميزين سيخدمون المنتخبات السعودية في البطولات المقبلة وهو أحد الأهداف التي يسعى اتحاد الجامعات لها لنهضة الرياضية.

من جانبه أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن البطولة شهدت مشاركة مثرية من طلاب الجامعات السعودية وحققت الأهداف المرسومة لها من خلال تعزيز التواصل فيما بينهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

// انتهى //

23:37ت م

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جدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستوج معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وبحضور رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي مساء اليوم الفائزين في بطولة ألعاب القوى خلال التجمع الخامس التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للموسم التاسع، واستضافتها جامعة الملك عبدالعزيز وبمشاركة ٣٣٤ طالبًا يمثلون ٢٠ جامعة وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .وحققت جامعة الملك سعود المركز الأول وحلت جامعة جدة في المركز الثاني فيما حصلت الجامعة الإسلامية على المركز الثالث، وجاءت جامعة طيبة في المركز الرابع ، وفي المركز الخامس حلت جامعة جازان فيما حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز السادس.وشهدت البطولة تنافسًا رياضيًا عكس المستوى الرياضي الذي وصلت إليه منافسات بطولات الاتحاد الرياضي، حيث شارك أكثر من ٣٠٠ طالب وبدأت البطولة يوم أمس بفترة مسائية واستكملت اليوم بفترتين صباحية ومسائية، بـ ١٨ لعبة وهي سباق الـ100م ، والقفز بالعصا، ورمي القصر، و100م ، 110 م/ح ، والوثب الطويل، ورمي الرمح، و1500م، والكرة الحديدية، والوثب الثلاثي، و400م، والوثب العالي، و5000م، و400م، 4×100م، والإطاحة بالمطرقة، و200م، و800 م، و3000 موانع، و1500م.وقدم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي التهنئة للفائزين في بطولة ألعاب القوى للجامعات السعودية التي تحظى برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وتهدف إلى تشجيع الجميع لمزاولة الرياضة ، لما تحمله من مضامين توعوية سامية تعود بالنفع والفائدة على الأفراد في مختلف الأعمار، مقدمًا شكره لعمادة شؤون الطلاب ممثلة في وكالة الأنشطة الرياضية لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الجامعية.وأشاد معاليه بدور الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الذي يسعى إلى تحقيق التميز والريادة للرياضة في الجامعات السعودية للوصول إلى مستويات عالمية متقدمة بما يتناسب مع قيم الجامعات ومبادئها وأهدافها.وأثنى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي على جهود جامعة الملك عبدالعزيز ودورها في انجاح البطولة مقدمًا التهنئة للفائزين في منافساتها حيث شهدت مستويات متميزة من الطلاب المشاركين والتي تدل على تطور الحركة الرياضية الجامعية وتعكس مدى اهتمام الجامعات بطلابها الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لهم واستقطاب أفضل المدربين لهم ، مؤكدًا أن البطولات بمختلف ألعابها قدمت لاعبين مميزين سيخدمون المنتخبات السعودية في البطولات المقبلة وهو أحد الأهداف التي يسعى اتحاد الجامعات لها لنهضة الرياضية.من جانبه أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن البطولة شهدت مشاركة مثرية من طلاب الجامعات السعودية وحققت الأهداف المرسومة لها من خلال تعزيز التواصل فيما بينهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.// انتهى //23:37ت م0120

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.