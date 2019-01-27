شكرا لقرائتكم خبر عن صرف راتب يناير مشمولًا ببدلات الغلاء والعلاوة السنوية.. الأحد والان مع التفاصيل

ينتظر موظفو الدولة، الأحد، صرف أول راتب لهم في عام 2019، مشمولًا بالبدلات، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستمرارها، ومنها بدل الغلاء والعلاوة السنوية.

وكان الملك سلمان أمر في 22 أكتوبر 2018، بإعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة دون تغيير.

كما أصدر خادم الحرمين في 18 ديسمبر 2018، قرارًا باستمرار صرف بدل الغلاء، ووفقًا لما نشرته «واس»، وقتها، فإنه «حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد أمر المقام الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين».

وكذلك «بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية».

وقال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، في أكتوبر الماضي، إن العلاوة السنوية، ستدفع مع بداية السنة الميلادية الجديدة، مشيرًا إلى أن إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة سيتم بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، ما يعني أنها سوف تصرف وفق آليات وإجراءات محددة في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، وفقًا لـ«العربية».

وتابع الحمدان قائلًا: إن صدور الأمر الملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها يعكس حرص خادم الحرمين وولي العهد، على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه.