السعودية | تحذير من حالة شتيوية قوية تبدأ من السواحل الغربية الشمالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحذير من حالة شتيوية قوية تبدأ من السواحل الغربية الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تأثر مناطق ومحافظات المملكة يوم غدٍ الأحد برياح مثيرة للأتربة والغبار ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة.

تشمل منطقة مكة المكرمة، القنفذة، تربة، جدة، رابغ، رنية ، ذهبان، بحرة، الخرمة، الليث، خليص.

كما تشمل منطقة المدينة المنورة، العلا، خيبر، الحناكية، مهد الذهب، ينبع، العيص.

و حذر خبراء في الأرصاد الجوية من حالة قوية ستضرب المملكة الاثنين والثلاثاء القادمين وتزداد قوتها تدريجيا، محذرين من تشكل سيول وموجات غبارية بعدد من المناطق.

وقال زياد الجهني الخبير في الأرصاد الجوية “ساعات تفصلنا عن بداية تأثير أغزر حالة شتوية في يناير منذ عدة سنوات .

وأضاف أن ” النصف الشمالي لسواحل البحر الأحمر تحت وطأة وقوة ذراع المنخفض الجوي”

كما نبه الجهني من غزارة الامطار خاصة على سواحل تبوك وأقصى شمال المدينه وما بينهما .

وتشير المصادر إلى أن تلك الموجات ستبدأ في مدينة تبوك ليل الأحد على أن تتوسع لاحقا إلى جميع مناطق المملكة مصحوبة بالبرد الرعدي.

وتمتد الحالة تدريجيا إلى المدينة المنورة وشمال ووسط حائل، وتكون الأمطار شديدة مع تشكل السيول على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك والسيول المنقولة نحو السواحل.