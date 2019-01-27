الان تتابع كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز تستضيف ندوة “صناعة الفعاليات والاستثمار بها” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تستضيف كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، برعاية كريمة من معالي مدير جامعة الملك عبدالعزير أ.د عبدالرحمن اليوبي، ندوة (صناعة الفعاليات والاستثمار بها),

وأوضح سعادة عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز سعادة الدكتور ناصر البقمي أن إقامة هذه الندوة مبادرة من الجامعة لدعم صناعة الفعاليات والمؤتمرات، وذلك بهدف تعزيز مساهمة المتخصصين في هذا المجال بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة والذي يعتبر الفريد من نوعه في المملكة والشرق الأوسط مع عدد من صنّاع المعارض والفعاليات بالمملكة وعرض تجاربهم مع القطاع الحكومي والخاص في ظل توجهات الدولة في دعم الشباب والشابات المهتمين بهذا القطاع، وفتح الفرص لهم بالاستثمار في ظل التحول الوطني والتماشي مع الرؤية 2030.

وتناقش الندوة في محاورها فرص الاستثمار في صناعة الفعاليات والفرص الوظيفية واهمية صناعة الفعاليات والعائد الاقتصادي.

وأشار سعادته إلى أن أولوية الكلية دعم الشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع مهارات الطلاب وخوضهم تجارب عملية والاسهام في تعريف أبنائنا الطلاب في الفرص الوظيفية في هذا المجال.

وأضاف أن الكلية أطلقت حزمة من برامج الدراسات العليا والدبلومات المهنية الداعمه لقطاع الفعاليات والمؤتمرات وسوف يتم تدشينها من معالي مدير الجامعة تزامنا مع هذه الندوة، مقدما خالص الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة علي دعمة لكلية السياحة بافتتاح تلك البرامج وموافقة معالية على إقامة هذه الندوة دعما لطلاب الجامعة،=,

وفي الختام شكر سعادته مجموعة منظمون التطوعية لتنظيم هذه الفعالية وقدم شكره للمتحدثين.