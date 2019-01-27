، "الأرصاد" تصدر 9 تنبيهات بينها 3 "متقدمة": رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّهت 3 مناطق بهطول أمطار رعدية.. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ11 من مساء الأحد

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وعسير والشرقية وتبوك وحائل والحدود الشمالية.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيهين متقدمين لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. كذلك تؤدي الحالة إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر، وتشمل جدة ومكة المكرمة ورابغ وذهبان ومدركة والكامل والشعيبة والليث وتربة والمويه والأجزاء المجاورة (القنفذة وتشمل الطريق الواصل شمالاً إلى جدة وجنوبًا إلى جازان). وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الأحد.

ونبهت "الأرصاد" منطقة الرياض بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الدوادمي وعفيف والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الأحد.

وفي تنبيه آخر للقصيم قالت "الأرصاد" إن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الأحد.

وفي تنبيه مماثل لمنطقة عسير أكدت أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الأحد.

ونبَّهت المنطقة الشرقية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الدمام والظهران والخبر والأحساء والجبيل وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ9.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الأحد.

وفي تنبيه متقدم لتبوك قالت "الأرصاد" إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل تبوك وضبا والمويلح وشرما والوجه ونيوم والبدع وتيماء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأحد.

وكذلك نبهت حائل بأن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل حائل وبقعاء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأحد.

كما نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.00 مساء السبت، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأحد.