، "البطولة الوطنية للبيتزا" تنطلق بالجزائر بإشراف طهاة سعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "زين": شباب المملكة من الطهاة لديهم تقدُّم على كثير من نظرائهم بالمنطقة

تنطلق البطولة الوطنية للبيتزا في الجزائر العاصمة خلال ٨-١٠ فبراير المقبل ٢٠١٩ تحت رعاية الجمعية الولائية للسياحة والتواصل الشبابي "عنابة"، برعاية اتحاد الطهاة العرب الجزائري، وذلك في نسختها الأولى، وتحت إشراف مجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية.



وتنطلق البطولة بحضور عضو لجنة التحكيم الدولي الشيف سلطان السهلي. وتعد المسابقة الأولى في الجزائر، وسيتوَّج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بميداليات ودروع ورحلة إلى جمهورية لبنان شاملة التكاليف.

وقال مؤسس ورئيس جمعية تطوير الطهاة العرب عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي الإسلامي لفنون الطهي wics عضو اتحاد طهاة العالم wacs، الشيف هاني زين: "إن دور مجتمع تطوير الطهاة كان نشطًا داخل المملكة العربية، ووجود شبابنا كالشيف سلطان السهلي بوصفه محكمًا دوليًّا معتمدًا من الواكس جعل تنافس مجموعات الدول المساعدة في إنشاء التجمعات التطويرية للطهاة".

وأشار إلى أن "وجودنا في مناسبة كالبطولة الوطنية للبيتزا يثبت أن شباب السعودية من الطهاة لديهم تقدم على كثير من الطهاة في المنطقة، ليس في المهارة المهنية فقط، ولكن عن طريق القيادة كوجود أفكار خلاقة، وهذا يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية كتمثيل دولي، ويعطي ثقة أكبر لمجتمع الطهاة لدينا".

وصرح الحكم الدولي الشيف سلطان السهلي بأن المهرجان قائم على جهود جزائرية من الشيف عماد زمشة وسيدة الطبخ الجزائري السيدة رزقي. مفيدًا بأنه من خلال المهرجان سوف يتم تداول الآلية لتبادل الخبرات بين البلدين.