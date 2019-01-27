، أمير نجران يوافق على إقامة دوري "دعوة ورياضة" للجالية الفلبينية ،

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صرَّح فضيلة مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بأنه صدرت موافقة أمير منطقة نجران على إقامة دوري كرة السلة "دعوة ورياضة" للجالية الفلبينية بالمنطقة، وتم التنظيم لـ 12 فريقًا، مضيفًا أنه جرى اختيار كرة السلة؛ كونها رياضة محببة لتلك الجالية، وذلك كل يوم جمعة اعتبارًا من الجمعة 19-5-1440 فيما يتخلل ذلك الكثير من البرامج الدعوية طيلة فترة البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين.
وأوضح العصيمي أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الله -عز وجل- يصطفي لها خيرة خلقه؛ ولذا كانت الدعوة هي أول اهتمامات الرسل عليهم السلام، ومن ذلك المنطلق جاءت فكرة ذلك البرنامج المبارك، سائلاً الله -جل وعلا- أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم.
ويأتي ذلك حرصاً من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، ممثلاً بشعبة الجاليات بإدارة الدعوة بالفرع، وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران، على توسيع نطاق الدعوة إلى الله تعالى في أوساط الجاليات لبيان سماحة الإسلام ودعوة غير المسلمين وتأليف المسلمين الجدد، كما قال الله تعالى: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا}.
وشكر العصيمي كل الجهات التي شاركت وزارة الشؤون الإسلامية لإنجاح الملتقى، وسأل الله التوفيق للجميع لما فيه صالح المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى، كما تقدّم بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ما يولي الوزارة من اهتمام وعناية، وبالخصوص فرعها بنجران.
أمير نجران يوافق على إقامة دوري "دعوة ورياضة" للجالية الفلبينيةعلي حفول الخليج 365 2019-01-26
صرَّح فضيلة مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بأنه صدرت موافقة أمير منطقة نجران على إقامة دوري كرة السلة "دعوة ورياضة" للجالية الفلبينية بالمنطقة، وتم التنظيم لـ 12 فريقًا، مضيفًا أنه جرى اختيار كرة السلة؛ كونها رياضة محببة لتلك الجالية، وذلك كل يوم جمعة اعتبارًا من الجمعة 19-5-1440 فيما يتخلل ذلك الكثير من البرامج الدعوية طيلة فترة البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين.
وأوضح العصيمي أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الله -عز وجل- يصطفي لها خيرة خلقه؛ ولذا كانت الدعوة هي أول اهتمامات الرسل عليهم السلام، ومن ذلك المنطلق جاءت فكرة ذلك البرنامج المبارك، سائلاً الله -جل وعلا- أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم.
ويأتي ذلك حرصاً من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، ممثلاً بشعبة الجاليات بإدارة الدعوة بالفرع، وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران، على توسيع نطاق الدعوة إلى الله تعالى في أوساط الجاليات لبيان سماحة الإسلام ودعوة غير المسلمين وتأليف المسلمين الجدد، كما قال الله تعالى: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا}.
وشكر العصيمي كل الجهات التي شاركت وزارة الشؤون الإسلامية لإنجاح الملتقى، وسأل الله التوفيق للجميع لما فيه صالح المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى، كما تقدّم بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ما يولي الوزارة من اهتمام وعناية، وبالخصوص فرعها بنجران.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
11:33 PM
حرصاً على توسيع نطاق الدعوة إلى الله في أوساط الجاليات
صرَّح فضيلة مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بأنه صدرت موافقة أمير منطقة نجران على إقامة دوري كرة السلة "دعوة ورياضة" للجالية الفلبينية بالمنطقة، وتم التنظيم لـ 12 فريقًا، مضيفًا أنه جرى اختيار كرة السلة؛ كونها رياضة محببة لتلك الجالية، وذلك كل يوم جمعة اعتبارًا من الجمعة 19-5-1440 فيما يتخلل ذلك الكثير من البرامج الدعوية طيلة فترة البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين.
وأوضح العصيمي أن الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الله -عز وجل- يصطفي لها خيرة خلقه؛ ولذا كانت الدعوة هي أول اهتمامات الرسل عليهم السلام، ومن ذلك المنطلق جاءت فكرة ذلك البرنامج المبارك، سائلاً الله -جل وعلا- أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم.
ويأتي ذلك حرصاً من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، ممثلاً بشعبة الجاليات بإدارة الدعوة بالفرع، وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران، على توسيع نطاق الدعوة إلى الله تعالى في أوساط الجاليات لبيان سماحة الإسلام ودعوة غير المسلمين وتأليف المسلمين الجدد، كما قال الله تعالى: {يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا}.
وشكر العصيمي كل الجهات التي شاركت وزارة الشؤون الإسلامية لإنجاح الملتقى، وسأل الله التوفيق للجميع لما فيه صالح المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى، كما تقدّم بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على ما يولي الوزارة من اهتمام وعناية، وبالخصوص فرعها بنجران.
، أمير نجران يوافق على إقامة دوري "دعوة ورياضة" للجالية الفلبينية ،
المصدر : الخليج 365
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