شكرا لقرائتكم ملتقى نظم المعلومات الجغرافية يجمع خبراء العالم على أرض المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة خلال الفترة من 8 إلى 10 إبريل المقبل، بفندق شيراتون الدمام.

وأوضح الدكتور عبدالله القاضي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، أن ملتقى نظم المعلومات الجغرافية يُعد واحدًا من الأحداث الكبرى التي تجمع الخبراء والشركات والمسؤولين في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستوى المحلي والدولي فخلال هذا الحدث- الذي سينعقد لمدة ثلاثة أيام- سيتمكن الحضور من الاستفادة من الجلسات القوية للملتقى مع لفيف من الخبراء والاستشاريين لمناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن الملتقى سيشهد معرضًا دوليًّا كبيرًا يجمع مجموعة من الشركات المحلية والدولية لتسويق تقنياتهم وعرض خبراتهم المبتكرة على نحو مباشر أمام صانعي القرار والمشاركين والزوار.

وأضاف الدكتور القاضي بأن الملتقى سوف يناقش المواضيع التالية (نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، نظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، نظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، نظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية).

ودعا المهتمين إلى التسجيل لحضور الملتقى من خلال الرابط (هنا)

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