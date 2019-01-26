شكرا لقرائتكم إجراء مهم في حساب المواطن بعد صرف العلاوة السنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير 2017، سيكون على مستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 الدخول على حساباتهم الشخصية على موقع البرنامج وتعديل بيانات الدخل.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من متابعات الخليج 365 عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وكشفت بيانات برنامج حساب متابعات الخليج 365 عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، وكان عليهم التواصل مع البرنامج لتعديل هذه البيانات.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أن الدخل يشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

هل يجب إضافة العلاوة السنوية إلى دخل حساب متابعات الخليج 365؟

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد قبل أيام على ضرورة إدراج العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي إلى بيانات الدخل في حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من أحد المستفيدين جاء فيه: هل يجب تعديل الدخل على حسب العلاوة السنوية في شهر يناير؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: نعم يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب بحيث يشمل جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

طريقة تعديل الدخل في حساب متابعات الخليج 365:

ولتغيير الدخل في حساب متابعات الخليج 365 يجب اتباع ما يلي:

– التوجه عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

– الدخول إلى (حسابي).

– الضغط على خانة الدخل.

– اتباع الخطوات التالية: (تعديل – إضافة الدخل – تعديل – حفظ).

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