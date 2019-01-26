شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على جدة ومكة والليث من الـ 9 صباحا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وارتفاع في أمواج البحر الأحمر على مدينة جدة. حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وارتفاع في أمواج البحر الأحمر على مدينة جدة. وأشارت الهيئة إلى أن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار سيشمل مدن مكة المكرمة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل، الشعيبة، الليث، تربة، المويه،، والقنفذة الطريق الواصل شمالا إلى جدة وجنوبا إلى جازان، والاجزاء المجاورة من الـ 9 صباح اليوم الأحد حتى الـ 9 مساءا.



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